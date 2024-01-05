Общество 05 января 2024, 15:03 Обнаруженные в Севастополе снаряды после атаки 4 января уничтожат на полигоне Развожаев: обнаруженные в Севастополе снаряды уничтожат днем 5 января

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Обнаруженные в Севастополе после атаки 4 января взрывоопасные предметы уничтожат на полигоне в районе Кара-Кобы. Об этом сообщил в своем Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

Плановое уничтожение этих опасных предметов пройдет ориентировочно с 15:00 до 17:00. В том числе там обезвредят ракету, которая упала в частном секторе за СевГУ.

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«Если услышите громкие звуки, не переживайте», — попросил Развожаев.

Атаку ВСУ на город вечером 4 января он ранее назвал самой массированной за последнее время.

В пятницу, 5 января, Минобороны сообщило об уничтожении над северо-западной частью акватории Черного моря запущенной ВСУ противокорабельную ракету «Нептун».

В ведомстве подчеркнули, что вражескую ракету обнаружили в воздухе и уничтожили дежурные средства ПВО около 12:30.

В Севастополе сегодня уже несколько раз объявляли воздушную тревогу. Второй раз о ней сообщили в 12:36.