Обнаружена утечка данных пользователей TikTok, Instagram и YouTube

В Сети появились имена пользователей, контакты, фотографии и статистика о фолловерах. Сообщается, что эта база была создана при помощи так называемого веб-скрейпинга — техники автоматического сбора информации с различных веб-страниц.

«Данные оказались в Сети благодаря веб-скрейпингу — это метод автоматического сбора информации с веб-страниц. Это незаконный метод, компании соцсетей запрещают такую практику для защиты пользовательских данных», —рассказали в издании.

Урван Парфентьев, ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий, заявил, что соцсети и видеохолдинг могли намерено «слить» информацию о своих пользователях.

«Подобные инциденты с западными соцсетями довольно однородны, все эти пропажи данных сделаны как под копирку. Если данные в огромном объеме где-то лежат, и компании создают условия, в которых их можно похитить, то эти данные обязательно утекут в Сеть. Если, конечно, на них есть определенный спрос. А на личные данные пользователей спрос есть всегда. Это, действительно, могло без злого умысла, по ошибке каких-то специалистов. Однако такая ошибка могла быть и намеренной», — предположил эксперт.

Для безопасности пользователей из России Парфентьев порекомендовал пересмотреть политику сбора и обработки персональных данных в электронной форме.