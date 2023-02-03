Общество 03 февраля 2023, 04:55 Обнародованы уникальные документы о работе контрразведки Российской империи РИА «Новости» опубликовало уникальные документы о контрразведке Российской империи Википедия

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Контрразведка Российской империи в начале XX века доказала свою способность обеспечивать национальную безопасность государства. Уникальные документы о ее работе опубликовало РИА «Новости».

Среди взятых из архива документов оказалась докладная записка военного министра Алексея Куропаткина императору Николаю II. В послании говорилось о необходимости формирования контрразведывательного подразделения при Главном штабе Русской армии. Контрразведка занималась в основном противодействием зарубежному шпионажу. Но Куропаткин призывал к охране государственных и военных тайн.

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«Представлялось бы желательным учреждение особого военного органа, ведающего розыском сих преступлений, с целью охранения военных тайн», — писал он.

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Николай II наложил на записку резолюцию «Согласен». Еще агентство опубликовало отчеты о работе Разведочного отделения за 1903 и 1904 годы и фотографию «японского шпиона, пойманного у Мукдена». Снимок сделали в 1904 году. Тогда контрразведка следила за японским военным агентом подполковником Акаши его британским коллегой Непиром и шведским майором бароном Лейонхювудом.