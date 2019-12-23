Обморозившего ноги мужчину не пустили в тюменский McDonald’s погреться

Сотрудники одного из ресторанов McDonald’s в Тюмени выставили на улицу замершего человека. Мужчине отказались вызвать скорую. Помогли ему случайные прохожие.

О произошедшем в ночь с 21 на 22 декабря на улице Ленина, 54, рассказал подписчик паблика «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Примерно в 01:15 мы с друзьями проходили мимо „Макдоналдса“ на улице Ленина, к нам, сильно хромая, подошел мужчина и попросил вызвать скорую помощь. Он сказал нам, что отморозил ноги и не может больше идти», — поделился очевидец.

Выяснилось, что мужчина заходил в ресторан, но всех посетителей быстро выгнали на улицу, поскольку McDonald’s закрылся. Работало только уличное окно приема заказов.

«Скорую помощь вызывать ему отказались», — уточнил свидетель случившегося.

Он попросил пустить замерзающего «хотя бы в тамбур между залом и улицей», чтобы тот согрелся и смог дождаться медиков. Вызванный кассиром менеджер отказался выполнять эту просьбу, сославшись на инструкции. Он также заявил, что «каждый сам выбирает свой путь» и «мы выгнали его только 10 минут назад, он не мог так быстро замерзнуть».

Когда стоявшие в очереди заступились за обморозившего ноги мужчину, менеджер McDonald’s предложил им самим согреть его.

Компания неравнодушных горожан проводила нуждавшегося в помощи до расположенной неподалеку пиццерии, куда в итоге за ним приехала скорая.

Очевидец случившегося написал в службу поддержки McDonald’s в Viber, однако ему снова рассказали об инструкции, которая не позволяет «пускать посторонних в то время, когда зал не работает».

Источник фото: «ВКонтакте»

На вопрос о том, что в ресторане думают насчет оставления в опасности, в McDonald’s отвечать не стали. На просьбу портала Znak.com прокомментировать ситуацию в организации быстрого питания посоветовали обратиться в центральный офис компании в Москве.