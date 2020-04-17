Обматерившего мэра Новокузнецка спортсмена арестовали на двое суток
Грубияном оказался 25-летний местный житель. Его наказали двумя сутками административного ареста и обязали выплатить 2000 штрафа, сообщил Life со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда города.
В отношении мужчины составили два протокола: о мелком хулиганстве и невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности.
Полицейские задержали горожанина накануне. Он занимался на спортплощадке, несмотря на действующий в Новокузнецке режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом.
На разъяснения мэра, который отправился патрулировать городские улицы, молодой человек отреагировал агрессивно. Градоначальника он обматерил и назвал все происходящее «клоунадой».
По данным СМИ, мужчина занимался хоккеем, но покинул спорт из-за проблем с законом.