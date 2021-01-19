Взыскание долгов с обманутых банком жителей российского села приостановили

Обманутым банком жителям села в Красноярском крае помогут. Они из-за дезинформации понабрали кредитов, которые им подсунули под видом материальной помощи. Взыскание долгов с людей приостановили. Об этом рассказали в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

«Агентство приостановило исковую работу и предъявление исполнительных листов в отношении физических лиц, чьи данные были использованы для хищения указанных средств, в том числе в отношении граждан, проживающих в селе Большой Улуй», — говорится в сообщении АСВ.

В агентстве подчеркнули, что во время ликвидации банка выявили признаки хищения имущества под видом выдачи фиктивных кредитов физическим лицам.

Сибиряков начали обманывать в 2017 году. Жителям села рассказали, что можно получить 10 тысяч рублей в качестве «материальной помощи от завода». Люди поехали в Ачинск за «помощью», которая на поверку оказалась кредитом. Через два года обманутые сельчане стали получать требования от банка оплатить задолженность от 350 тысяч рублей до миллиона.