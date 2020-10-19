Обманутая жена решила отомстить 17-летней школьнице и сняла на камеру унижения над ней. Но судить будут мужа

Житель Красноярского края два года крутил роман со школьницей. Когда об этом узнала его беременная супруга, то вместе с подругами устроила над юной соперницей самосуд. Мать с девушкой написали на обидчиц заявление. Но пока что суд грозит только неверному мужу.

Школьный роман

24-летний житель расположенного в Красноярском крае поселка Тура Денис познакомился с 15-летней Настей два года назад, пишет kp.ru. После восьмого класса девушка приехала туда на учебу в интернат. Родители остались в родном Кислокане — небольшом, всего в 180 жителей, населенном пункте в Эвенкии. Добраться в Туру можно было только на вертолете или на лодке по реке. Поэтому Насте быстро пришлось привыкнуть к самостоятельности — вместе с работавшей в кафе подругой она снимала квартиру.

В феврале в том самом кафе Настя и встретила Дениса. Молодой человек был очень привлекательным, и девушка приняла его красивые ухаживания.

«Денис — это мой первый мужчина, так уж получилось. А в мае я уехала домой на каникулы. И даже забыла про него», — рассказала она.

Когда в сентябре Настя вернулась в 10-й класс, общение возобновилось. А потом молодой человек внезапно перестал ей отвечать.

«Поняла: мой номер в черном списке у него! Почему? Он замялся. Так и так. Женат. Все! Бросила его. И не общалась. Хотя он снова писал и звонил. Получается, год почти его не видела», — добавила девушка.

Но в 11-м классе роман разгорелся с новой силой. По словам Насти, на разводе она не настаивала, планировала продолжать учебу дальше. Сам Денис периодически поднимал разговор о расставании с супругой, говорил девушке, что учиться она не поедет, будет жить с ним. Очередное сообщение с таким содержанием мужчина прислал ей в августе 2020 года. Настя, понимая, что будущего у нее с ним нет, написала, что замуж за Дениса выходить не хочет и не планирует.

«Жена и спалила. Увидела это SMS. Утром звонок: „Ты кто такая, почему моему мужу пишешь?“ Оказывается, он ей сказал, что это я за ним бегала, преследовала, хотя ни капельки ему не нравилась», — пояснила девушка.

Третий не лишний

22-летняя Лена, подруга обманутой жены Татьяны и тоже уроженка Кислокана, попросила девушку передать документы родственникам. Та согласилась, и вечером Лена приехала к интернату на машине.

«А приехала она не одна! Лена держала на руках маленькую дочку, за рулем машины была ее знакомая Сымбат. Вот уж про кого ходят плохие слухи: кого-то побила компанией, выжила из поселка, устроила разборки. При ребенке ничего не сделают», — вспоминает Настя.

Едва школьница села в машину, девушки заблокировали двери и отобрали у нее телефон. Возле местного магазина в авто села обманутая супруга. Татьяна начала упрекать Настю в том, что та разрушила ее семью. Оказалось, что через полгода у Татьяны и Дениса должен был родиться ребенок. Кроме того, у женщины был сын от предыдущих отношений. Воспитывать двоих детей в одиночку женщина не хотела.

Самосуд в лесу

Настю привезли в лес, где пригрозили раскрыть всю правду ее матери, заставляли извиняться сидя, лежа и стоя на коленях. Все это происходило в присутствии маленькой девочки. Сымбат насильно раздела Настю до белья. Все это снималось на видео.

«Денис мог это все остановить! Он все знал, они писали ему с моего телефона. Он испугался. Казалось, все это продолжается вечность. На мое счастье, машина проехала по другой дороге. Фары посветили, и они испугались. Сымбат кинула в меня вещи: „Одевайся, повезло тебе, что Таня беременная, иначе она бы сама тебя“», — рассказала девушка.

Настю провезли через весь поселок с криками «Шлюху везем!» и отпустили. Вполне возможно, что обо всей этой истории так никто и не узнал бы. Но незадолго до этого к Насте приехала мама Лилия М. Женщина увидела, в каком состоянии вернулась дочь, и они решили написать заявление в полицию.

Без статьи

Сначала одна из участниц расправы позвонила Насте, чтобы припугнуть записанным видео, но, узнав о походе к правоохранителям, она принялась извиняться и даже заявила, что удалила ролик. Но следователи не увидели в издевательствах повода для уголовного дела, поскольку девушку никто насильно не удерживал и не бил.

«Получается, что статьи такой нет. Теперь можно всех увозить и издеваться. Это же похищение, унижение, нарушены права человека — несколько статей. И ничего! На него мы не писали, автоматом на него пошло. Эти девушки пойдут свидетелями. Получается, жена и посадила его», — рассказала мать Насти.

А вот Денису придется ответить за роман с несовершеннолетней. Против него уже возбудили дело об отношениях с лицом, не достигшим 16 лет. По словам представителей регионального управления Следственного комитета, свою вину он признал, ждет суда. Супруга Татьяна простила ему измену и продолжает обвинять во всем Настю. Девушка отметила 18-летие и теперь учится в одном из красноярских вузов.