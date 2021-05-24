facebook_pixel
    24 мая 2021, 21:36

    Россиянам рассказали о способах избежать обмана при ремонте техники

    Анатолий Минкин

    Недобросовестные центры по ремонту техники продолжают обманывать россиян, значительно увеличивая стоимость своей работы. В основном они действуют по одной схеме: платите, чтобы увидеть свой гаджет снова. Основные признаки недобросовестной конторы раскрыло РИА «Новости».

    Россиянам рассказали о способах избежать обмана при ремонте техники

    Недобросовестные центры часто не указывают свой адрес. Технику забирает курьер, который дает на подпись типовой договор. Спустя некоторое время владельцу ремонтируемого гаджета звонит мастер и сообщает, что ремонт оказался дороже, чем считалось изначально. При попытке потребовать свой аппарат обратно владельцу рассказывают, что работают на закрытой территории, куда так просто не попасть, а клиентский офис сегодня не принимает. Также могут потребовать оплатить услуги курьера.

    С теми, кто не соглашается платить поступают просто: после ремонта их технику продают по объявлениям в качестве покрытия убытков.

    Если же адрес удается достать, то обычно подобные сервисы располагаются в обычных зданиях. На двери не будет никакой вывески, что здесь ремонтируют технику. Если сама комната маленькая и неопрятная, то значит сервис из помещения скоро съедет и найти его будет невозможно.

    Личный визит в офис — это единственный способ получить свою технику назад. Юристы советуют давить своим знанием закона «О защите прав потребителей». Он предусматривает ответственность для недобросовестного исполнителя, в том числе с компенсацией ущерба.

    Официальные производители о всех подобных схемах давно знают. В компании LG рассказали, что сомнительные сервис-центры искусственно накручивают себе продвижение для попадания в первые строчки поисковых запросов. Насторожить должно обещание маленьких сроков выполнения работ.

    «Фирменный сервис и авторизованные им организации не навязывают услуги. Алгоритм прост: если случай гарантийный, диагностика и ремонт бесплатны, при постгарантийном обслуживании с клиентом согласовывают стоимость выезда мастера и диагностики. Цены фиксированы, все полностью прозрачно», — пояснил руководитель службы сервиса ООО «БСХ Бытовые приборы» (Bosch) Максим Курепин.

    Специалисты отметили, что если технику вернули в таком же сломанном состоянии, то нужно требовать акт о дефектах с подписью и печатью. После устройство можно отдать на независимую экспертизу.