Россиянам рассказали о способах избежать обмана при ремонте техники

Недобросовестные центры по ремонту техники продолжают обманывать россиян, значительно увеличивая стоимость своей работы. В основном они действуют по одной схеме: платите, чтобы увидеть свой гаджет снова. Основные признаки недобросовестной конторы раскрыло РИА «Новости».

Недобросовестные центры часто не указывают свой адрес. Технику забирает курьер, который дает на подпись типовой договор. Спустя некоторое время владельцу ремонтируемого гаджета звонит мастер и сообщает, что ремонт оказался дороже, чем считалось изначально. При попытке потребовать свой аппарат обратно владельцу рассказывают, что работают на закрытой территории, куда так просто не попасть, а клиентский офис сегодня не принимает. Также могут потребовать оплатить услуги курьера.

С теми, кто не соглашается платить поступают просто: после ремонта их технику продают по объявлениям в качестве покрытия убытков.

Если же адрес удается достать, то обычно подобные сервисы располагаются в обычных зданиях. На двери не будет никакой вывески, что здесь ремонтируют технику. Если сама комната маленькая и неопрятная, то значит сервис из помещения скоро съедет и найти его будет невозможно.

Личный визит в офис — это единственный способ получить свою технику назад. Юристы советуют давить своим знанием закона «О защите прав потребителей». Он предусматривает ответственность для недобросовестного исполнителя, в том числе с компенсацией ущерба.

Официальные производители о всех подобных схемах давно знают. В компании LG рассказали, что сомнительные сервис-центры искусственно накручивают себе продвижение для попадания в первые строчки поисковых запросов. Насторожить должно обещание маленьких сроков выполнения работ.

«Фирменный сервис и авторизованные им организации не навязывают услуги. Алгоритм прост: если случай гарантийный, диагностика и ремонт бесплатны, при постгарантийном обслуживании с клиентом согласовывают стоимость выезда мастера и диагностики. Цены фиксированы, все полностью прозрачно», — пояснил руководитель службы сервиса ООО «БСХ Бытовые приборы» (Bosch) Максим Курепин.

Специалисты отметили, что если технику вернули в таком же сломанном состоянии, то нужно требовать акт о дефектах с подписью и печатью. После устройство можно отдать на независимую экспертизу.