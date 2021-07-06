Названы самые распространенные схемы обмана покупателя в магазинах

Направляясь на кассу в супермаркете, может стать объектом для различных махинаций. Вероятность обмана возрастает, если в момент покупки товара покупатель находится в нетрезвом состоянии или разговаривает по мобильному телефону. Риск также возрастает в ситуации большого числа покупок.

Сайт «Главред» со ссылкой на материалы Obozrevatel сообщил, что существует четыре распространенных способа обмана покупателя на кассе в супермаркете. Первый из них — это лишний товар в чеке.

Так происходит, если кассир хочет что-то купить, однако не планирует сам оплачивать эту покупку. Тогда в чек к покупателю добавляется такой товар, указано в материале.

Еще один способ — это обсчет покупателя с помощью «замены» купюры на другую. К примеру, покупатель отдает одну купюру, а кассир ему дает сдачу, как будто изначально у этой купюры был другой номинал. Однако доказать, что кассир сделал это специально в этот варианте сложно, потому что он действительно мог ошибиться. Поэтому покупателям рекомендуется самим всегда проверять сдачу.

Еще один вариант обмана может эффективно сработать в крупных торговых сетях. Во время расчета кассир говорит, что у него якобы нет сдачи — и не додает покупателю от 30 до 70 копеек. Из-за таких сумм человек может даже не спорить и уйти, но если в месяц таких покупателей будет много, то выручка магазина может заметно вырасти.

Нередко в магазинах можно встретить разные цены на полке и на кассе. В такой ситуации нужно просить оплаты товара по цене из торгового зала.

Если покупатель столкнулся с какой-либо из мошеннических схем на кассе, ему следует позвать администратора магазина. Чаще всего руководство магазина соглашается урегулировать ситуацию на месте.