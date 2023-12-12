Эксклюзив 12 декабря 2023, 15:23 «Обломовщина мне несвойственна». Захарова — о своих мечтах и новогоднем желании Представитель МИД Захарова рассказала, как предпочитает мечтать РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась «360», что любит мечтать, но деятельно, а не «в пустоту». Заявление прозвучало в ответ на предложение журналиста помечтать о том, что будет, когда снимут санкции, и страны снова начнут слушать друг друга.

«Давайте не будем рассуждать на эту тему, а просто будем жить, исходя из ставки на свое внутреннее развитие. Не ждать, что кто-то поумнеет, до кого-то дойдет, на кого-то снизойдет озарение. Произойдет — хорошо, нет — увы. <…> Прозреют — мы примем к сведению и посмотрим», — рассудила Захарова.

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Она предложила исходить из того, где у России уже сейчас появляются варианты взаимодействия со странами для совместных взаимовыгодных проектов, нацеленных на обоюдные интересы, а не «ждать у моря погоды, ждать, когда что-то наладится».

«Я очень люблю мечтать, только это должно быть деятельное мечтание. Мечтание в пустоту, обломовщина, мне несвойственна», — призналась Мария Захарова и добавила, что хочет перечитать «Обломова» и еще раз вспомнить, что «процесс мечтания тоже бывает разным».

На вопрос ведущей «360» Екатерины Малашенко о том, какое новогоднее желание она планирует загадать, представитель МИД России ответила уклончиво: «Если я скажу, не сбудется же. Но, по-моему, по нашей сегодняшней беседе вы можете догадаться». И пошутила: «Так же все дипломаты отвечают, да?»

Полное интервью с официальным представителем МИД России «360» покажет в среду, 13 декабря.