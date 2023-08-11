11 августа 2023, 13:27
Обломки ступени ракеты «Союз-2.1б» показали с вертолета
Упавшие в Ульчском районе Хабаровского края обломки ступени ракеты «Союз-2.1б», которая вывела автоматическую межпланетную станцию «Луна-25», показали с вертолета. Об этом сообщили на сайте телеканала «Звезда».
На кадрах отчетливо видны обломки ракеты-носителя, которые лежат в густой лесопосадке.
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Отмечается, что еще три ступени «Союза-2.1б» обнаружили в Верхнебуреинском районе. На месте падения будет работать группа экологов, которая отберет пробы для лабораторного исследования.
Космос
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