Обломки рухнувшего вертолета Ми-8 на Камчатке попали на видео

Сотрудники МЧС показали видео, на котором видны обломки разбившегося вертолета Ми-8 на Камчатке. На кадрах видно, как специалисты исследуют дно озера с помощью глубоководных дронов.

Видео опубликовала пресс-служба МЧС по региону. На мониторах спасателей можно разглядеть обломки разбившегося Ми-8.

Вертолет рухнул в Курильское озеро утром 12 августа. За считаные секунды он затонул на глубине 110 метров примерно в 500 метрах от берега. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов, в том числе один ребенок. В результате восемь человек смогли спастись, четверо из них получили травмы. Поиски тел остальных продолжаются. По последним данным, пока рядом с вертолетом удалось найти тела трех пассажиров.

Известно, что перед вылетом воздушное судно было осмотрено, технических неполадок оно не имело, уточнило ИА Nation News. Однако посадка осуществлялась в условиях тумана. Администрация Кроноцкого заповедника сообщила, что вертолет полностью ушел под воду. По версии Следственного комитета РФ, крушение вертолета Ми-8 могло произойти из-за плохих погодных условий, ошибки пилота и неисправности вертолета.