10 января 2023, 14:24
Обломки неизвестного объекта обнаружили в Ростовской области
Житель Ростовской области нашел обломки неизвестного объекта в поле
В Усть-Донецком районе Ростовской области обнаружили обломки предмета, напоминающего ракету. Полиция и МЧС оцепили место и изучают находку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на районную администрацию.
Ранее местный житель выложил в соцсети ролик и показал поле, где обнаружил подозрительные обломки с торчащими проводами. При этом автор видео отметил, что сообщил властям о своей находке.
Реклама
Администрация Усть-Донецкого района подтвердила РИА «Новости» эту информацию.
Реклама
«Вчера обнаружили (обломки), взяли под охрану, обезопасили зону, чтобы туда никто не подходил, своими силами, силами полиции и МЧС. Вызвали экспертов, сейчас они работают на месте», — рассказали там.
Об аналогичной находке в конце декабря сообщили жители Руднянского района Волгоградской области. Пользователи интернета предположили, что фрагменты могли принадлежать военному объекту.
Накануне стало известно о кончине на 86-м году жизни разработчика российских ракет «Калибр» и научного руководителя концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Павла Камнева.
Ракеты
Реклама
Реклама