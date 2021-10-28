Обломки американского бомбардировщика нашли на Камчатке

Участники экспедиции Русского географического общества обнаружили в районе бухты Вестник на Камчатке обломки американского самолета времен Второй мировой войны. Об этом рассказали в пресс-службе РГО.

В экспедиции также принимали участие сотрудники Центра современной истории. По словам руководителя научно-поисковых проектов организации Сергея Каткова, речь идет об американском двухмоторном бомбардировщике Lockheed PV-1 Ventura.

Эксперты изучили хвост самолета, элементы капота, разбитый плексиглас кабины, крылья, стойки шасси, моторы, кислородные баллоны, приборы из кабины пилота, педали и рукоятки управления. С помощью идентификационных заводских серийных номеров (MSN) 6470 на нескольких обломках они смогли установить принадлежность самолета и судьбу его экипажа.

«20 февраля 1945 года самолет лейтенанта Джона Пауэрса вылетел с Командорских островов на бомбежку японской базы, но был поврежден после атаки своими же осколками», — написал Катков у себя в Instagram.

После этого, по его словам, экипаж выпрыгнул и спасся на парашютах, а потом вернулся домой.