Облепивший велосипед доставщика еды в Москве рой пчел сняли на видео

Доставщик еды в Москве оказался в крайне неприятной ситуации. Пока он ходил относить заказ клиенту, его велосипед облепил целый рой пчел. Видео с места происшествия появилось в Сети.

По данным Telegram-канала «Подъем», молодой человек вызвал спасателей, но они не смогли ничего сделать.

На помощь к курьеру пришел специалист пасеки Донского монастыря, сообщил телеканал РЕН ТВ. Опытный мужчина почти голыми руками собрал пчел в ведро и увел их на пасеку.

Ранее врачи Лакия Рай и Николь Линдель напомнили об опасных свойствах пчелиного меда. По их словам, он способен вызвать аллергический симптом, который выражается в виде зуда во рту.

Нутрициолог Екатерина Маркова рассказала о полезных антибактериальных, иммуномодулирующих и противовоспалительных качествах меда. Она напомнила, что наиболее биологически активным является мед северных пчел.