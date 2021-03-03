Обледеневший дом в Коми стали очищать от сосулек после огласки

Обледеневший дом в городе Печора стали очищать от сосулек. Сейчас там ведется работа различных служб, чтобы исправить ситуацию.

«Похоже, что все службы подключились, и вчера они тоже там были. Вроде прокуратура и администрация сегодня должны были прийти. Но я не знаю точно, были ли. Греют стены, что-то варят сварщики, очищают стены», — сообщила «360» местная жительница.

Проверку начал Следственный комитет. Жилой дом в одном из городов Коми зарос настоящими ледяными сталактитами. Люди писали жалобы и обвиняли чиновников в бездействии. Те отвечают, что именно жильцы довели дом до такого состояния. Пока надежды на переселение нет никакой.

В этом общежитии живут и дети, и инвалиды. Все инженерные коммуникации пришли в негодность, требуется капитальный ремонт: трубы, крыша, горячей воды нет — систему разорвало в подвале.

Начальник Государственной жилищной инспекции Печоры считает, что люди сами виноваты в том, что дом оказался в таком состоянии, поскольку систематически не платят за его обслуживание. Также они кидают мусор прямо на лестничную клетку.