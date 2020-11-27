Обледенение моста на острове Русский назвали беспрецедентным

Обледеневший мост на остров Русский пришлось чистить вручную. В Минвостокразвития заявили, что такая работа не имеет прецедентов во всем мире.

Глава ведомства Алексей Чекунков сравнил процесс с очисткой «парочки Эйфелевых башен». Слова чиновника привело РИА «Новости».

«Вот считайте вручную надо парочку Эйфелевых башен за несколько дней очистить, ребята работают», — отметил министр. Он добавил, что вантовый мост такой высоты никогда в мире еще не обледеневал.

Чекунков обратил внимание на необходимость системно усилить защиту инфраструктуры как Владивостока, так и острова Русский.

«Выводы пока делать рано, но, на первый взгляд, это проблема несоответствия инфраструктурного обеспечения острова Русский и организации, которые ей занимаются, да и всего Владивостока», — подчеркнул глава Минвостокразвития, напомнив, что пути прохождения ЛЭП сейчас помогает расчистить военная техника.

Мост, соединяющий остров Русский с материком, закрыли 21 ноября из-за падения льда с вант. Его открытие переносили несколько раз, пока что оно запланировано на 30 ноября. Уехать с острова можно только паромом, который ходит каждые два часа.