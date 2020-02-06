Облавы на нелегалов начались в Челябинской области

Обычная плановая проверка вызвала у некоторых жителей удивление. Особенно смутили поиски нелегалов на стройплощадке школы. В соцсетях жители Магнитогорска опубликовали снимки и написали: «На новой строящейся школе ОМОН. Окружили всю школу».

Мнения пользователей разделились: кто-то считает, что это учение, другие - поиски «газа». И только малая часть поняла, что это облава на нелегалов.