Облавы на нелегалов начались в Челябинской области
Документы у мигрантов в Магнитогорске ищут сотрудники полиции. Они работают под прикрытием бойцов ОМОН. Сейчас проверяют рынки, гостиницы, стройки и квартиры. Об этом написало ИА Ura.ru.
Обычная плановая проверка вызвала у некоторых жителей удивление. Особенно смутили поиски нелегалов на стройплощадке школы. В соцсетях жители Магнитогорска опубликовали снимки и написали: «На новой строящейся школе ОМОН. Окружили всю школу».
Мнения пользователей разделились: кто-то считает, что это учение, другие - поиски «газа». И только малая часть поняла, что это облава на нелегалов.