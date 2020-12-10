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    10 декабря 2020, 13:38

    Облако солнечной плазмы накрыло Землю

    Андрей Иванов

    Вечером 7 декабря на Солнце произошла вспышка. Звезда выбросила облако плазмы, которое спустя три дня достигло Земли. Солнечное вещество окутало планету на сутки. Об этом сообщил сайт лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.
    Облако солнечной плазмы накрыло Землю

    «Облако плазмы, выброшенное с Солнца вечером 7 декабря, добралось до Земли. Соприкосновение нашей планеты с плотными массами солнечного газа зарегистрировано около 04:00 по московскому времени», — сообщил сайт лаборатории.

    Ученые добавили, что облако плазмы двигается со скоростью около 600 километров в секунду. Ее измерили космические аппараты.

    Волноваться из-за солнечного газа не стоит — на здоровье людей он никак не повлияет. Об этом вчера рассказал заведующий лабораторией Сергей Кузин. Он подчеркнул, что пострадать может спутниковая группировка, которая получит большую дозу радиации. По словам ученого, в ближайшие несколько лет на Солнце практически не будет активности, которая делится на столетние циклы. Сейчас она приближается к своему минимуму.