Облако солнечной плазмы накрыло Землю

«Облако плазмы, выброшенное с Солнца вечером 7 декабря, добралось до Земли. Соприкосновение нашей планеты с плотными массами солнечного газа зарегистрировано около 04:00 по московскому времени», — сообщил сайт лаборатории.

Ученые добавили, что облако плазмы двигается со скоростью около 600 километров в секунду. Ее измерили космические аппараты.

Волноваться из-за солнечного газа не стоит — на здоровье людей он никак не повлияет. Об этом вчера рассказал заведующий лабораторией Сергей Кузин. Он подчеркнул, что пострадать может спутниковая группировка, которая получит большую дозу радиации. По словам ученого, в ближайшие несколько лет на Солнце практически не будет активности, которая делится на столетние циклы. Сейчас она приближается к своему минимуму.