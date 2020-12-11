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    11 декабря 2020, 14:45

    Обладатель Кубка Гагарина умер в 38 лет

    Андрей Иванов

    Умер 38-летний российский хоккеист Артем Чернов. В составе московского «Динамо» он выиграл Кубок Гагарина в 2012 году.
    Обладатель Кубка Гагарина умер в 38 лет

    «Чемпион страны и обладатель Кубка Гагарина в составе московского „Динамо“ Артем Чернов скончался в возрасте 38 лет. Хоккейный клуб „Динамо Москва“ выражает искренние соболезнования родным и близким Артема. Мы скорбим вместе с вами», — сообщил столичный клуб в Twitter.

    Информации о причинах смерти хоккеиста пока нет.

    Нападающий Чернов выступал в КХЛ за «Динамо», нижегородское «Торпедо», екатеринбургский «Автомобилист», уфимский «Салават Юлаев», нижнекамский «Нефтехимик» и подмосковный «Витязь».