Общество 19 января 2024, 09:28 Облачная погода и до -5 градусов ожидается в Москве в пятницу Синоптик Котилевская: облачно и до -5 градусов ожидается в Москве в пятницу РИА «Новости»

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Облачно и без существенных осадков ожидается в Москве в пятницу, 19 января. Температура опустится до -5 градусов, местами могут быть прояснения. Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская, передало РИА «Новости».

По ее словам, на юго-востоке области местами также может пройти кратковременный снег.

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«Температура в Москве -3…-5 градусов, по области -3…-8 градусов», — рассказала синоптик.

Метеоролог уточнила, что ветер в столице будет западный, а его скорость достигнет трех-восьми метров в секунду. Кроме того, атмосферное давление поднимется до 742 миллиметров ртутного столба — ниже нормы.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве. Предупреждение будет действовать до 11:00 утра субботы, 20 января. В городе будет гололедица, временами сильная.