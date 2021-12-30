Обязательный техосмотр официально отменили в России

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра в стране. Кроме того, в документ также ранее были включены поправки об отмене штрафов за отсутствие диагностической карты. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь проверять техническое состояние машин не нужно владельцам легковых и мототранспортных средств, которые используются исключительно в личных целях. Отдельно отмечается, что закон не будет распространяться на такси и общественный транспорт. Не коснется он и личного транспорта в тех случаях, если он задействован в служебных целях.

Однако в отдельных случаях технический осмотр все-таки придется пройти. Например, при постановке на учет транспорта, при смене его владельца, при изменении конструкции или замене основных деталей.

Законопроект об отмене обязательного техосмотра в России внесли в Государственную думу вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, а также думский Сергей Неверов, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ГД Евгений Москвичев и глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. В пояснительной записке отмечалось, что на текущий момент с вопросом прохождения технического осмотра необходимо сталкиваться примерно каждому третьему россиянину.

Сейчас в России зарегистрировано порядка 49 миллионов легковых машин и мотоциклов, и 27 миллионов из них моложе десяти лет. Ранее техосмотр был обязательным для всего транспорта, который был выпущен четыре года назад и более.