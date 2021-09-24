Обязательный двухнедельный карантин для экспатов предложили отменить в России

Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» выступила с инициативой отменить двухнедельный карантин для экспатов в России. С таким предложением организация обратилась к Роспотребнадзору. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на письмо ассоциации к ведомству.

«Русбренд» предложила пересмотреть для работающих в РФ иностранцев санитарно-эпидемиологические ограничения. По мнению представителей организации, люди несут одинаковые риски, но требования к ним предъявляют разные.

Роспотребнадзор ответил, что может отменить двухнедельную самоизоляцию для экспатов в случав, если они будут привиты российской вакциной.

В пресс-службе Минэкономразвития изданию заявили, что поддерживают идею отменить карантин для иностранных высококвалифицированных специалистов. Ведомство вместе с бизнес-сообществом подготовило и отправило в правительство предложения по отмене обязательной самоизоляции.

Постановление Роспотребнадзора о том, что прибывающим в страну из-за рубежа россиянам не нужно соблюдать карантин, вступило в силу 15 июля 2020 года. С 1 августа 14-дневная изоляция была отменна для россиян, которые прилетают в РФ вывозными рейсами. При этом иностранцы, которые въезжают в страну, должны показать на границе справку об отрицательном тесте на коронавирус, или пройти его в течение трех дней с момента прибытия. Кроме того, их обязали соблюдать изоляцию в течение 14 дней.