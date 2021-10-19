Обязательную вакцинацию вводят для жителей Крыма

Роспотребнадзор Крыма принял решение ввести обязательную вакцинацию для трудоспособного населения. В последнее время на полуострове отмечается высокий всплеск заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил ОТР.

Поставить прививку необходимо тем гражданам, которые работают в сферах туризма, образования, здравоохранения, социальной защиты, на транспорте и в торговле. Первую дозу компонента им необходимо получить до 15 ноября.

За последние сутки в России умерли 1015 пациентов с COVID-19, это является новым максимумом за всю историю пандемии в стране. Всего за прошедшие 24 часа заразились 33 740 человек.