Обязательную вакцинацию от ковида для части населения ввели в Хакасии

Власти Хакасии ввели в регионе обязательную вакцинацию сотрудников сферы обслуживания и тех, кому по работе приходится много контактировать с людьми. Об этом говорится в постановлении правительства республики.

О том, что в регионе могут ввести эту ковидную меру, власти говорили еще в начале недели. В пресс-службе администрации тогда напомнили, что мобильные группы медиков продолжат усиленные проверки. Также местных жителей предупредили о возможных ограничениях работы ресторанов, кафе, спортивных учреждений и развлекательных заведений.

Подобные меры действуют уже в нескольких субъектах. Первой была Москва. В столице отказникам пригрозили отстранением от работы, лишением зарплаты и отпуска.

Эпидемическая ситуация в стране резко ухудшилась в начале лета. За минувшие сутки российские медики выявили 20 538 новых случаев ковида. Всего — 5 451 291. После введения новых ограничений темп масштабной вакцинации увеличился почти в два раза. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что прививку первым компонентом вакцины сделали уже более 21 миллиона соотечественников.