Обязательную вакцинацию от коронавируса для нескольких сфер ввели в Крыму

В Крыму ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда сфер, в том числе ресторанов и такси. Об этом сообщили пресс-службе Роспотребнадзора.

«Обеспечить проведение профилактических прививок против коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации», — сказано в сообщении.

Речь идет о сотрудниках образовательной сферы, сферы здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, в том числе курьерской доставки, общественного питания, предоставления услуг по временному проживанию, общественного транспорта, салонов красоты, ЖКХ и культурных мероприятий. Также нужно будет привиться чиновникам, руководителям предприятий и ИП.

На прошлой неделе в Свердловской области расширили список граждан, которым необходимо пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Среди них работники здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, работники многофункциональных центров.