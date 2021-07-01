Обязательную вакцинацию для ряда жителей ввели в Амурской области

Власти Амурской области приняли решение в обязательном порядке вакцинировать отдельные категории граждан из-за резкого увеличения случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Постановление об обязательной вакцинации ряда граждан подписала главный государственный санитарный врач по Амурской области Ольга Курганова. Вакцинироваться должны люди, которые работают в области массового взаимодействия с населением. В частности, речь идет о сферах торговли, услуг, общепита, а также работниках такси, фитнес-центров, МФЦ.

Также в список попали студенты старше 18 лет, пожилые и те, у кого есть хронические заболевания. Кроме того, привиться должны сотрудники образовательных и медицинских организаций, правоохранительных органов, государственные гражданские и муниципальные служащие, лица, подлежащие призыву на военную службу, волонтеры, вахтовики.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за последние четыре недели вырос в четыре раза. Возросли объемы госпитализации», — сказано в сообщении.

Власти Приамурья отметили, что эпидемическая ситуация в регионе усугубляется из-за сложной гидрологической обстановки. В регионе действует режим ЧС межрегионального характера федерального уровня реагирования.

Несколькими днями ранее обязательную вакцинацию ввели в Смоленской и Тамбовской областях. Также эта мера действует в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и ряде других регионов.