Обязательную вакцинацию для работников ЖКХ, культуры и СМИ ввели в Тюменской области

Власти Тюменской области сделали обязательной вакцинацию для работников ЖКХ, культуры и СМИ. Об этом сказано в сообщении регионального Роспотребнадзора.

«Теперь поставить прививку нужно людям, работающим в сфере культуры, конгрессной, выставочной деятельности, организации спортивных, зрелищных, развлекательных мероприятий, в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами», — сказано в сообщении.

Кроме того, вакцинироваться обяжут людей, работающих с детьми, — сотрудников детских развивающих и развлекательных центров и детских игровых комнат. Также мера коснется представителей СМИ, работников туристических агентств и охранных предприятий.

Работодателей обяжут организовать вакцинирование первым компонентом препарата от коронавируса до 14 декабря 2021 года, вторым — до 14 января 2022 года.

Требование не распространяется на людей, у которых есть медицинские противопоказания, и тех, кто переболел ковидом в последние полгода и имеет документы, подтверждающие этот факт.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки в регионе выявили 312 новых случаев заражения коронавирусом, 244 человека выздоровели, 12 скончались.

Ранее стало известно, что Приморский край ввел обязательную вакцинацию для людей от 60 лет.