Обязательную вакцинацию для некоторых работников введут в Мурманской области

Власти Мурманской области решили ввести в ближайшее время обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей. В частности, для работников транспорта, торговли и образования.

«Мы готовимся к обязательной вакцинации для отдельных категорий работников. <…> Это точно коснется сотрудников сферы торговли, работников транспорта, социально-культурных объектов, госслужащих, муниципальных служащих, работников образовательных учреждений, общепита», — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании. Его процитировало РИА «Новости».

Глава региона подчеркнул, что сроки и порядок вакцинации будут согласованы не позднее среды. По его словам, количество сохранивших антитела после болезни и число вакцинированных недостаточно для формирования коллективного иммунитета. Кроме того, прирост заболевших увеличился за последнюю неделю. Болезнь становится более агрессивной.

Ранее в правительстве Мурманской области заявляли, что не собираются вводить обязательную вакцинацию. На прошлой неделе обязательную вакцинацию ввели в Москве, Подмосковье и еще нескольких регионах России.