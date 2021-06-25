Обязательную вакцинацию для части населения введут еще в восьми регионах России

Обязательная вакцинация нескольких категорий граждан с 28 июня будет введена еще в восьми регионах России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Эта мера будет распространяться на сотрудников, занятых в определенных сферах. Среди них предоставление услуг, здравоохранение, транспорт, строительство, заведения общественного питания и ряд других.

«Обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых групп населения будет введена еще в восьми регионах», — уточила Попова в эфире «России 24».

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ситуация с заболеваемостью остается сложной, в ряде регионов — крайне напряженной. Динамика наблюдается почти во всех субъектах, но с разной интенсивностью. Снижение заболеваемости пока было зафиксировано только в Якутии, добавила Попова.

Она также обратила внимание на продолжающийся рост случаев заболеваемости среди россиян в возрасте от 20 до 39 лет. В два раза возросло выявление бессимптомных форм, подчеркнула специалист.

По ее словам, сейчас охват тестирования на коронавирус вырос, но в шести регионах он пока отстает от установленных норм. В частности, отстают Алтайский край и Ингушетия.

Ранее правило обязательной вакцинации части населения начало действовать в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской, Тверской, Тульской, Нижегородской, Кемеровской, Сахалинской, Калужской, Мурманской, Калининградской областях, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.