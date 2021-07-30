Обязательную вакцинацию 80% работников сферы услуг ввели в Санкт-Петербурге

Обязательную вакцинацию 80% работников сферы услуг, госпредприятий и чиновников ввели в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

«С 1 октября организации (ИП) смогут осуществлять такие виды деятельности, как работа плавательных бассейнов и фитнес-центров, <…> при условии наличия не менее чем у 80% работников документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины или о перенесенном ковиде», — говорится в сообщении.

С 15 октября такое же условие вводится для розничной торговли, оказания туристских, экскурсионных, гостиничных, бытовых услуг, перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси, а также в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания. В пресс-службе уточнили, что другие ограничения продлеваются до 29 августа.

QR-код о пройденной вакцинации можно получить через специализированное приложение Единого портала государственных и муниципальных услуг.

По данным на 29 июля, два компонента вакцины «Спутник V» от коронавируса получили уже 26 миллионов россиян. При этом первые дозы препарата сделали 36 миллионов жителей страны.