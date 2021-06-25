Обязательную удаленку для 30% сотрудников компаний ввели в Москве

Московские власти предписали организациям с понедельника, 28 июня, перевести на удаленную работу 30% сотрудников. В том числе работать из дома надо будет отправить всех пожилых. Указ об этом подписал мэр города Сергей Собянин.

Работодателям, нарушившим предписание, грозит административная ответственность, подчеркнули в оперштабе Москвы.

Перевод на удаленку коснется 30% сотрудников, за исключением вакцинировавшихся. Также на дистанционную работу будут переведены все работники старше 65 лет и люди с заболеваниями, попавшие в перечень департамента здравоохранения Москвы.

Требования о переходе на удаленку не распространяются на медорганизации, предприятия оборонки, Росатома.

За минувшие сутки в Москве было выявлено 7916 новых случаев коронавируса. В больницы попали 1772 человека, скончались 98 пациентов. На ИВЛ находится 669 пациентов. Ситуация остается очень напряженной.

С 28 июня в городе будут действовать новые ограничительные меры. В частности, кафе и рестораны можно будет посещать только по QR-кодам, которые можно будет получить вакцинированным или обладателям отрицательного ПЦР-теста. В городе также продолжается обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.