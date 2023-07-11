Общество 11 июля 2023, 08:12 Обязательную сертификацию электросамокатов предложили ввести в России «Известия»: Минпромторг разрабатывает вопрос обязательной сертификации электросамокатов РИА «Новости»

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Минпромторг России рассматривает возможность введения обязательной сертификации электросамокатов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо МВД в адрес депутата Госдумы Александра Якубовского.

Сейчас в России действует ГОСТ для электросамокатов, однако это добровольный стандарт. При этом, как отмечают в Минпромторге, электросамокаты как участники дорожного движения являются источниками повышенной опасности. В министерстве сочли, что повысить безопасность можно с помощью обязательных сертификационных испытаний.

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Отмечается, что в перечне обязательных требований для сертификации обязательно должно присутствовать ограничение скорости в пределах установленных лимитов, наличие светоотражателей и светотехники. Сертификация позволит привлекать нарушителей к ответственности.

Глава ГИБДД Михаил Черников сообщал, что в 2023 году количество ДТП с участием электросамокатов увеличилось в два раза, более чем на 56%.

Автоюрист Дмитрий Славнов предположил, что ситуацию с электросамокатами способно исправить введение номерных знаков на транспортное средство. Также он предложил обязать водителей таких средств пройти специальные курсы вождения.