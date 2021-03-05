Обязательную самоизоляцию для пожилых отменят в Москве. Социальные карты разблокируют 8 марта

В Москве отменяют обязательную самоизоляцию для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. 8 марта им разблокируют социальные карты.

«Мы уже сняли большое количество ограничений. Работают общепит, музеи, театры и кино. Растет активность горожан, причем с хорошей динамикой. Все больше и больше пассажиров пользуется общественным транспортом. <…> Решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта 2021 года», — написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам столичного градоначальника, в Москве каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Количество ежедневно выявляемых случаев ковида уменьшилось почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года. В целом уровень распространения коронавируса снизился в два-три раза.

Перед отменой ограничений Собянин обратился к пожилым жителям столицы.

«Ваш возраст и ваши хронические заболевания — это зона риска. По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700-800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок. А если уж куда-то ехать, то в первую очередь в пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя», — призвал мэр.

Эпидемическая ситуация начала стабилизироваться в России в наступившем году. Сейчас во всех регионах идет масштабная вакцинация. Главная цель прививочной кампании — формирование коллективного иммунитета. За год пандемии в нашей стране выявили 4 301 159 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 88 285 человек.