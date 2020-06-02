Обязательную маркировку лекарств в России введут с 1 июля

С 1 июля в России запретят оборот лекарств без цифровых кодов. Все препараты нужно будет маркировать. Введение обязательной системы уже подтвердили в Минздраве.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уточнил сроки, в которые запустят маркировку лекарственных препаратов. Его процитировало РИА «Новости».

«С 1 июля в Российской Федерации стартует система маркировки лекарственных препаратов», — сказал он во время выступления на онлайн-конгрессе «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний».

Лекарства, которые поступили в оборот до 1 июля 2020 года, разрешат продавать без цифрового кода до окончания срока их годности.

Ранее появилась информация, что сроки введения обязательной маркировки лекарств могут перенести. Предложение содержал документ Минздрава, который ведомство направило к правительственному часу. Объяснялось это тем, что в регионах не успеют подготовиться к введению маркировки должным образом из-за сложной эпидемической ситуации. Разрабатывали идею специалисты Минздрава вместе с коллегами из Росздравнадзора и Минпромторга.