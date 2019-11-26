Обязательную маркировку домашних животных задумали ввести в России

Всех владельцев кошек и собак хотят обязать регистрировать своих домашних питомцев с помощью специальных маркировок. Соответствующий законопроект Минсельхоз внесет на рассмотрение в Госдуму уже к концу 2019 года.

«Маркирование представляет собой нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации», — рассказали газете «Известия» в пресс-службе Минсельхоза.

Стоимость чипирования домашних любимцев снизилась в ветеринарных клиниках Москвы Подробнее

Как отметил глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, в список для обязательного чипирования войдут не только кошки и собаки, а также рогатый скот, пчелы и домашняя птица. Кроме того, поставить на учет будет необходимо лошадей, верблюдов, рыб и других водных животных.

«Также мы требуем, чтобы процедура была бесплатной. Чтобы бабушка в деревне, которая держит 15 котов, принесла их, и все они прошли бесплатную регистрацию. А как она их будет маркировать, это другой вопрос», — подчеркнул депутат.

Бурматов пояснил, что в бесплатной регистрации можно использовать штрихкод, так как чипирование — весьма дорогостоящая процедура.

Минсельхоз уже разработал законопроект о регистрации животных и направил в правительственную комиссию. Если документ поддержат, то его внесут на рассмотрение в Госдуму.