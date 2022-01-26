Обязательную маркировку безалкогольного пива предложили начать в сентябре

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку безалкогольного пива в специальной упаковке уже с 1 сентября текущего года, пива в другой упаковке — с 1 декабря. Такой проект постановления правительства появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно этому документу, оборот и вывод из него немаркированного пива, которое было произведено в России или ввезено в нее до указанных дат, могут быть допущены до тех пор, пока не пройдет его срок годности. Однако этот срок не должен быть позднее 1 сентября 2023 года для пива в специальной упаковке и 1 декабря того же года для пива в других видах упаковки, сообщил ТАСС.

Ранее стало известно, что с 1 апреля 2021 стартовал эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков, который должен закончиться 31 августа 2022. Уже к 2024 году в России собираются ввести единую систему маркировки товаров.

Ожидается, что это поможет сначала бороться с теневым оборотом продукции, а затем и вовсе свести его на нет. Маркировку уже ввели для отдельных медикаментов, молока, табачных изделий, парфюмерии и некоторых других товаров.