Обязательное тестирование мигрантов на ВИЧ назвали избыточной мерой

Введение обязательного тестирования для всех иностранцев на ВИЧ-инфекцию при въезде в Россию — это избыточная мера. Трудовые мигранты и сейчас сдают кровь для подтверждения своего отрицательного статуса. Об этом заявила в беседе с «360» директор Центра миграционной политики Ольга Чудиновских.

Она подчеркнула, что в случае вступления в силу этих мер изменений можно не ждать.

«Если речь идет о тотальном тестировании, то эта мера избыточна. Трудовые мигранты и так сдают этот тест, поэтому разницы особой не будет. Расширение этой практики для России актуальным не будет. Наша страна и без того не самая благополучная по распространению ВИЧ, поэтому лучше сначала навести порядок, а потом искать дополнительные источники заражения», — пояснила Ольга Чудиновских.

Эксперт не исключила, что в этом вопросе есть чьи-то бизнес-интересы. Все медицинские услуги, которые мигранты получают в России, они оплачивают из своего кармана.

С предложением ввести обязательное ежегодное тестирование на ВИЧ-инфекцию для иностранных граждан, которые пребывают в Россию для длительного проживания, выступило МВД. Согласно предложению ведомства, иностранцы после пересечения границы должны в течении 30 дней пройти обследование на ВИЧ и другие инфекционные заболевания, представляющие опасность для других людей.

Сдать анализы иностранцы смогут только в утвержденных медицинских организациях. Их список должен утвердить федеральный Минздрав.