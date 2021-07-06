Обязательное ношение масок отменят в Британии с 19 июля

Правило об обязательном ношении масок отменят с 19 июля 2021 года в Британии. Таким заявлением поделился премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон во время пресс-конференции, сообщил сайт kp.ru.

К этому сроку страна планирует снять все остальные ограничения, возникшие в связи угрозой распространения коронавируса. Жители смогут посещать ночные клубы, а также организовывать массовые мероприятия в помещениях.

Кроме того, Великобритания уделяет значительное внимание вакцинации. К середине сентября власти страны планируют вакцинировать все совершеннолетнее население.