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    06 июня 2022, 12:30

    Обязательное ношение масок отменили в Татарстане

    Оксана Лавнюженко

    Оперштаб Татарстана принял решение об отмене обязательного ношения медицинских масок в общественных местах. Послаблению ограничений способствовало снижение заболеваемости в республике, написало РИА «Новости».

    «На фоне снижения заболеваемости COVID-19 оперативным штабом республики принято решение о приостановлении обязательного ношения масок в общественных местах», — говорится в сообщении оперштаба.

    По словам главного научного сотрудника лаборатории биоинформатики Первого МГМУ им. Сеченова Нурбубу Молдогазиевой, мутации COVID-19 привели к более легкому протеканию новых штаммов, сообщило РИА ФАН.

    Снижение количества заболевших коронавирусом с 3,5% до 0,08% является показателем невысокой активности эпидемиологического процесса.