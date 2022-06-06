Обязательное ношение масок отменили в Татарстане
Оперштаб Татарстана принял решение об отмене обязательного ношения медицинских масок в общественных местах. Послаблению ограничений способствовало снижение заболеваемости в республике, написало РИА «Новости».
«На фоне снижения заболеваемости COVID-19 оперативным штабом республики принято решение о приостановлении обязательного ношения масок в общественных местах», — говорится в сообщении оперштаба.
По словам главного научного сотрудника лаборатории биоинформатики Первого МГМУ им. Сеченова Нурбубу Молдогазиевой, мутации COVID-19 привели к более легкому протеканию новых штаммов, сообщило РИА ФАН.
Снижение количества заболевших коронавирусом с 3,5% до 0,08% является показателем невысокой активности эпидемиологического процесса.