Обязательное ношение масок отменили в Татарстане

Оперштаб Татарстана принял решение об отмене обязательного ношения медицинских масок в общественных местах. Послаблению ограничений способствовало снижение заболеваемости в республике, написало РИА «Новости».

«На фоне снижения заболеваемости COVID-19 оперативным штабом республики принято решение о приостановлении обязательного ношения масок в общественных местах», — говорится в сообщении оперштаба.

По словам главного научного сотрудника лаборатории биоинформатики Первого МГМУ им. Сеченова Нурбубу Молдогазиевой, мутации COVID-19 привели к более легкому протеканию новых штаммов, сообщило РИА ФАН.

Снижение количества заболевших коронавирусом с 3,5% до 0,08% является показателем невысокой активности эпидемиологического процесса.