Обязательная вакцинация продлится в Калининградской области

В Калининградской области решили продлить обязательную вакцинацию. Она будет действовать для некоторой категории граждан до 1 сентября. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«По итогам заседания оперштаба обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан продлена до 01.09.21», — говорится в сообщении.

Решение о продлении вакцинации в ближайшее время утвердит Роспотребнадзор по Калининградской области. К предстоящему учебному году должны будут привиться работники сферы образования.

Сейчас регион ожидает поставку 12 тысяч доз вакцины. На днях было принято решение свернуть все мобильные пункты вакцинации за исключением одного.