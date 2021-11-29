Обязательная вакцинация для людей старше 60 лет введена в Приморском крае

Жители Приморья от 60 лет и старше теперь должны будут в обязательном порядке привиться. Такое решение озвучило правительство региона.

Постановление об этом подписал главный государственный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская.

«Согласно поправкам в действующее постановление главного санитарного врача, обязательная вакцинация от COVID-19 вводится для граждан 60 лет и старше», — сказано в сообщении», — говорится в сообщении. Об этом говорится на сайте правительства.

Власти отметили, что именно среди пожилых людей зафиксированы самые высокие показатели заболеваемости ковидом и смертности от него.

Детковская рассказала, что 23,5% среди заболевших COVID-19 в регионе — это люди 60 лет и старше, 74% от общего количества умерших в регионе — граждане этой возрастной группы. При этом только 28,5% пожилых привились.