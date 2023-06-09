Эксклюзив 09 июня 2023, 12:08 Обязать тату-мастеров сообщать о нацистских наколках предложили в России Политолог Ярошенко: нужно обязать тату-мастеров сообщать силовикам о нацистских наколках Unsplash

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Необходимо на законодательном уровне обязать тату-мастеров сообщать силовикам о людях, которые носят на теле нацистские и другие радикальные символы. С таким предложением выступил политолог Алексей Ярошенко в беседе с «360».

«Когда силовики задерживают радикалов и нацистов, видно по этим людям, что они исповедуют нацизм — на их теле есть соответствующие татуировки. И здесь очень важно обязать тату мастеров, которые работают легально и нелегально, сообщать о набивании всех подобных татуировок», — заявил Ярошенко.

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По его мнению, нужно дополнить статью 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» пунктом о сокрытии сведений о людях, которые носят нацистские и другие радикальные татуировки. Перед этим нужно по аналогии с экстремистскими материалами составить список экстремистских татуировок, отметил собеседник «360».

Если тату-мастера будут сообщать о таких наколках, силовики смогут вести реестр лиц, у которых есть на теле запрещенные символы, пояснил политолог. Правоохранители держали бы этих людей на контроле, сказал Ярошенко.

«Я думаю, что это значительным образом упростит силовым ведомствам работу с радикальными сообществами, потому что они будут знать — кто набил, у кого есть на теле подобные татуировки, с большой долей вероятности этот человек относится к радикальному сообществу, и рано или поздно им силовики должны будут заняться», — подчеркнул политолог.

При этом важно не вводить уголовную или другую ответственность для мастеров за сам факт набивания татуировки с запрещенными символами, добавил собеседник «360». Нужно, чтобы такие наколки разрешалось и дальше набивать всем желающим, но списки этих желающих необходимо передавать в силовые ведомства, заключил Ярошенко.