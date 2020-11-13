facebook_pixel
    13 ноября 2020, 08:54

    Обязанности мэра Томска взял на себя первый заместитель Кляйна

    Андрей Иванов

    СМИ сообщили о задержании мэра Томска Ивана Кляйна. Сейчас обязанности градоначальника исполняет его первый заместитель Михаил Ратнер. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города.
    Обязанности мэра Томска взял на себя первый заместитель Кляйна

    «Администрация города Томска продолжает работать в штатном режиме. В соответствии с распоряжением <…> обязанности мэра Томска исполняет первый заместитель мэра города Томска Михаил Ратнер», — рассказала агентству начальник управления информационной политики и общественных связей томской администрации Ирина Пахомова.

    13 ноября СМИ сообщили, что Ивана Кляйна задержали сотрудники ФСБ прямо во время селекторного совещания. Официальной информации о причинах задержания пока нет. Источник сообщил «Интерфаксу», что его заподозрили в превышении должностных полномочий.

    Кляйн руководит Томском с октября 2013 года. До избрания на пост главы сибирского города он с 1994 года был генеральным директором ОАО «Томское пиво».