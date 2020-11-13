Обязанности мэра Томска взял на себя первый заместитель Кляйна

«Администрация города Томска продолжает работать в штатном режиме. В соответствии с распоряжением <…> обязанности мэра Томска исполняет первый заместитель мэра города Томска Михаил Ратнер», — рассказала агентству начальник управления информационной политики и общественных связей томской администрации Ирина Пахомова.

13 ноября СМИ сообщили, что Ивана Кляйна задержали сотрудники ФСБ прямо во время селекторного совещания. Официальной информации о причинах задержания пока нет. Источник сообщил «Интерфаксу», что его заподозрили в превышении должностных полномочий.

Кляйн руководит Томском с октября 2013 года. До избрания на пост главы сибирского города он с 1994 года был генеральным директором ОАО «Томское пиво».