Объявлены победители музыкальной премии Grammy. Церемония вручения наград от академии звукозаписи США состоялась в полномасштабном формате впервые с начала пандемии. Трансляцию вел телеканал CBS.

Статуэтку за лучшую песню год вручили рэп-дуэту Silc Sonic за композицию Leave The Door Open. Эта же песня победила в номинации «Запись года».

Лучшим альбомом года признали пластинку We Are Джона Батиста. Также певца наградили за «Лучшее музыкальное видео» за клип к песне Freedom и «Лучшее исполнение песни с американскими корнями».

Композиция Drivers License принесла Оливии Родриго две награды: «Лучшее сольное исполнение в жанре поп-музыки» и звание «Лучший новый исполнитель».

Лучшим рок-альбомом назвали пластинку Medicine at Midnight от Foo Fighters, а рок-песней года — Waiting On a War этой же группы. Коллектив также получил награду за «Лучшее исполнение музыки в жанре рок». Победу в номинации им обеспечила композиция Making a Fire.

Лучшим поп-альбомом признали совместную работу Леди Гаги и Тони Беннетта — Love for Sale.

Композиция для мультфильма «Душа» получила премию как «Лучший саундтрек». Награду вручили Джону Батисту, Тренту Резнору и Аттикусу Россу.

Победителем в номинации «Лучшее глобальное музыкальное выступление» стала пакистанская певица Арудж Афтаб.

Статуэтку за «Лучший альбом в латиноамериканском городском стиле» вручили исполнителю Bad Bunny. Танцевальным/электронным альбомом года назвали Subconsciously от Black Coffee.