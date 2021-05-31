Объявлены новые правила получения шенгенской визы

По новому постановлению Европейского союза Визовая информационная система (VIS), являющаяся базой данных о заявителях на шенгенскую визу, будет расширена. О новых правилах получения разрешений на въезд в Европу сообщили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На сайте АТОР говорится, что главное грядущее изменение — расширенный объем информационной системы. В VIS теперь будут храниться данные о краткосрочных и долгосрочных визах, о ВНЖ. С этими документами можно свободно передвигаться по Шенгенской зоне.

Россиянам для подачи заявления на шенгенскую визу нужна будет не только бумажная, но и цифровая фотография. В системе VIS будет храниться информация с биографическими данными гражданина. Их возьмут из его заграничного паспорта или другого документа.

Изменились и правила сдачи дактилоскопии. Теперь отпечатки пальцев будут требовать и от детей, начиная с шести лет. Путешественники старше 75 лет от этой процедуры освобождаются.

Эксперты считают, что новые правила вступят в силу в 2022 году. Пока же многие страны Евросоюза приостановили выдачу виз гражданам РФ из-за пандемии.