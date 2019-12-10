Объявлено место похорон Юрия Лужкова

«Принято решение о захоронении Юрия Михайловича Лужкова на Новодевичьем кладбище на основании обращения его родственников», — приводит агентство слова Пеньковой. Она добавила, что организацией похорон займется правительственная комиссия, которую создали по решению Собянина.

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Информации о точной дате погребения бывшего градоначальника Москвы пока нет.

Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни. Накануне он прилетел в Германию для плановой операции на сердце. Пост мэра Москвы Лужков занял в 1992 году. Он руководил столицей на протяжении 18 лет.

В 2007 году он был переназначен на пост мэра президентом России Владимиром Путиным, но в сентябре 2010 года отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым с формулировкой «в связи с утратой доверия». Такая формулировка была применена впервые в современной истории России.