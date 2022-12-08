Общество 08 декабря 2022, 16:29 Объявление Зеленского Человеком года назвали частью русофобского мейнстрима Песков назвал объявление Зеленского Человеком года русофобским мейнстримом Официальный сайт президента Украины

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Признание президента Украины Владимира Зеленского Человеком года по версии журнала Time укладывается в общеевропейские русофобские настроения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

Песков пояснил, что у журнала есть свои критерии отбора по редакционной линии. С этим можно лишь согласиться или нет, сказал представитель Кремля.

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«В данном случае мы видим, что редакционная линия издания не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный, антироссийский и оголтелый русофобский характер», — отметил Песков.

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Американский журнал Time признал Зеленского Человеком 2022 года. В прошлом году титул присвоили миллиардеру Илону Маску. Журнал называл общественных и политических деятелей Человеком года более 70 раз.

Президент России Владимир Путин удостоился такого титула по версии издания в 2007 году. В мае журнал включил Зеленского и Путина в число 100 самых влиятельных людей мира.