Объявление о продаже слона из Новосибирска появилось на Avito

Житель Новосибирска выложил объявление в Сеть с предложением купить слоненка. За маленького Джони мужчина попросил 99 тысяч рублей.

«Не спрашивайте где я взял слона! Подарили отцу, но содержать слона… сами понимаете. Живет у нас несколько месяцев», — написал автор объявления на Avito.

Источник фото: avito.ru

По словам пользователя, он не знает, зачем его отцу пожарили экзотическое животное. Слоненка уже пробовали продать владельцам местного зоопарка, но отказались от этой идеи, увидев условия содержания животных.

«В основном питается травой, листьями, корой деревьев, ветками, корнями разных растений и естественно фруктами», — рассказал мужчина.

Объявление появилось на сайте 24 сентября. «Тайге.инфо» удалось выяснить, что автор предложения опубликовал фотографию не своего слоненка, а взял снимок Джо из Малайзии. Изображение он обрезал, так как на оригинале можно увидеть полностью держащего шлаг человека. Фото слоненка в 2013 году сделала международная организация Earth League International. По данным организации, Джо был единственным выжившим слоненком после массового отравления слонов в Малайзии.