Общество 26 декабря 2022, 21:18 Объявлен список номинантов на премию «Золотой орел» Фильм о Балабанове и «Сердце Пармы» вошли в шорт-лист «Золотого орла» Кинопоиск

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Национальная Академия кинематографических искусств и наук России назвала список номинантов на премию «Золотой орел» за 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба академии.

В номинации «Лучший фильм» поспорят картины «Чемпион мира» Алексея Сидорова, «Сердце Пармы» Антона Мегердичева, «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого, «Однажды в пустыне» Андрея Кравчука и «Здоровый человек» режиссера Петра Тодоровского.

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За звание лучшего телевизионного сериала поборются «Исправление и наказание» Анны Пармас, «Елизавета» Дмитрия Иосифова и «Алиби» Нурбека Эгена.

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На премию «Лучший сериал онлайн-платформ» в число претендентов вошли «Художник» Тимура Алпатова, «Нулевой пациент» Евгения Стычкина и «Ваша честь» Константина Статского.

В категории «Лучшая режиссерская работа» номинированы Алексей Сидоров («Чемпион мира»), Андрей Кравчук («Петр I. Последний царь и первый император») и Петр Тодоровский («Здоровый человек»).

За звание «Лучшего неигрового фильма» посоревнуются «Фаза луны» Андрея Осипова, «Голоса Арктики» Ивана Вдовина и «Балабанов. Колокольня. Реквием» Любови Аркус.

Торжественная церемония запланирована на 27 января в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».